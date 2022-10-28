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Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки

Фото: Украину вновь накрыла волна "минирований" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Правоохранители Тернополя, Львова и Луцка в пятницу, 28 октября, получили сообщения о заминировании объектов в городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Тернополя Сергея Надала и местные СМИ.

Тернополь

Как сообщил мэр, в городе поступила информация о вероятном заминировании здания горрайонного суда на улице Котляревского, 34. На месте уже работают соответствующие службы.

"Прошу вас не подходить к зданию и быть осторожными", - обратился мэр к местным жителям.

Львов

По информации издания Varta1, в пятницу во Львове аноним сообщил о массовом заминировании административных учреждений и учебного заведения.

Как сообщает портал "Волынские Новости" со ссылкой на источники, около 13:25

взрывотехники и спасатели.

Напомним, вчера правоохранители Тернополя также получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе.

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ЛьвовТернопольЛуцк