Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки

Тернополь

Как сообщил мэр, в городе поступила информация о вероятном заминировании здания горрайонного суда на улице Котляревского, 34. На месте уже работают соответствующие службы.

"Прошу вас не подходить к зданию и быть осторожными", - обратился мэр к местным жителям.

Львов

По информации издания Varta1, в пятницу во Львове аноним сообщил о массовом заминировании административных учреждений и учебного заведения.

Как сообщает портал "Волынские Новости" со ссылкой на источники, около 13:25

взрывотехники и спасатели.