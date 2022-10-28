Украину вновь накрыла волна "минирований": где ищут взрывчатки

Правоохранители Тернополя, Львова и Луцка в пятницу, 28 октября, получили сообщения о заминировании объектов в городах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Тернополя Сергея Надала и местные СМИ.
Как сообщил мэр, в городе поступила информация о вероятном заминировании здания горрайонного суда на улице Котляревского, 34. На месте уже работают соответствующие службы.
"Прошу вас не подходить к зданию и быть осторожными", - обратился мэр к местным жителям.
По информации издания Varta1, в пятницу во Львове аноним сообщил о массовом заминировании административных учреждений и учебного заведения.
Как сообщает портал "Волынские Новости" со ссылкой на источники, около 13:25
взрывотехники и спасатели.
Напомним, вчера правоохранители Тернополя также получили сообщение о возможном массовом заминировании в городе.
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