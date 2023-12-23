UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну знову накриє сніг: прогноз погоди на сьогодні

Фото: Україна сьогодні накриє мокрий снг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 23 грудня буде з мокрим снігом, місцями очікується дощ. У деяких областях можливий шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. По всій території країни очікується невеликий мокрий сніг. На півдні та південному сході, крім мокрого снігу, прогнозується ще й дощ. У Карпатах можливий сильний сніг.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби буде від -3 до +2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом доби близько нуля градусів.

Негода на заході

У ніч на 22 грудня Львівську та Закарпатську області накрила снігова негода. Через сильні снігопади на Закарпатті падали дерева, блокуючи дороги. У Львівській області застрягли вантажівки.

Через негоду 397 було знеструмлено населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях. Найскладніша ситуація - на Закарпатті. Там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві