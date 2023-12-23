Україну знову накриє сніг: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 23 грудня буде з мокрим снігом, місцями очікується дощ. У деяких областях можливий шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. По всій території країни очікується невеликий мокрий сніг. На півдні та південному сході, крім мокрого снігу, прогнозується ще й дощ. У Карпатах можливий сильний сніг.

Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с. У західних областях пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби буде від -3 до +2 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Вітер західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві покажуть протягом доби близько нуля градусів.

Негода на заході

У ніч на 22 грудня Львівську та Закарпатську області накрила снігова негода. Через сильні снігопади на Закарпатті падали дерева, блокуючи дороги. У Львівській області застрягли вантажівки.

Через негоду 397 було знеструмлено населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській та Харківській областях. Найскладніша ситуація - на Закарпатті. Там шквальний вітер та мокрий сніг залишили без світла 271 населений пункт.