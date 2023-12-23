ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину снова накроет снег: прогноз погоды на сегодня

Украина, Суббота 23 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Украину снова накроет снег: прогноз погоды на сегодня Фото: Украина сегодня накроет мокрый снг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 23 декабря будет с мокрым снегом, местами ожидается дождь. В некоторых областях возможен шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно. На всей территории страны ожидается небольшой мокрый снег. На юге и юго-востоке, кроме мокрого снега, прогнозируется еще дождь. В Карпатах возможен сильный снег.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. В западных областях порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет от -3 до +2 градусов.

Украину снова накроет снег: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня облачно. Синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах. Ветер западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве покажут в течение суток около нуля градусов.

Украину снова накроет снег: прогноз погоды на сегодня

Непогода на закате

В ночь на 22 декабря Львовскую и Закарпатскую области накрыла снежная непогода. Из-за сильных снегопадов на Закарпатье падали деревья, блокируя дороги. Во Львовской области застряли грузовики.

Из-за непогоды 397 были обесточены населенные пункты в Донецкой, Закарпатской, Львовской, Волынской и Харьковской областях. Самая сложная ситуация - на Закарпатье. Там шквальный ветер и мокрый снег оставили без света 271 населенный пункт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
Финальной версии нет. Что говорят в Раде о новом законопроекте по мобилизации
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ