В Україну зайде антициклон. Синоптики дали прогноз на сьогодні

Сьогодні, 7 лютого, в Україні сніг очікується тільки в Криму. Можливі пориви вітру та мороз вдень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"Потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, перемістився на північну територію Європейської Росії і охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску", - розповіли синоптики.
Тому небо місцями проясниться, а опади не прогнозуються, а лише в Криму падатиме невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, на південному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.
Погода в Україні 7 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Як вже зазначалось, з 7 лютого в Україні переважатиме погода без опадів. Така ситуація збережеться і на вихідних та навіть може "затриматись" на початок наступного робочого тижня.
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