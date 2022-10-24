Україну завтра накриють дощі: де чекати на негоду

Дощі завтра очікуються майже по всій Україні, окрім східних областей та Криму.

Так, на заході та півдні країни денна температура повітря підвищиться для +17...+19 градусів. У центральній частині та на північ вдень очікується до 14-15 градусів вище нуля. На сході стовпчик термометра покаже 12-13 градусів із позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. При цьому в Одеській та Закарпатській областях уночі очікується до +10...11 градусів.