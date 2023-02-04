В Україну завітала президент Парламентської асамблеї НАТО

Сьогодні, 4 лютого, до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.
Під час приїзду Гарріо-Майлам зустрілась з перший віцеспікером України Олександром Корнієнком.
Під час зустрічі вони обговорили низку актуальних для України питань, зокрема:
Нагадаємо, в листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом.
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