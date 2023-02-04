UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну завітала президент Парламентської асамблеї НАТО

Фото: президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам (facebook.com Joëlle Garriaud-Maylam)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну раду України.

Під час приїзду Гарріо-Майлам зустрілась з перший віцеспікером України Олександром Корнієнком.

Під час зустрічі вони обговорили низку актуальних для України питань, зокрема:

  • вступ України до Альянсу;
  • подальша реалізація української формули миру;
  • створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів які скоєла Росія.
Фото: до України приїхала президент Парламентської асамблеї НАТО (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, в листопаді минулого року Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОПрезидент