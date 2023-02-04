RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украину посетила президент Парламентской ассамблеи НАТО

Фото: президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам (facebook.com Joëlle Garriaud-Maylam)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины.

Во время приезда Гаррио-Майлам встретилась с первым вицеспикером Украины Александром Корниенко.

В ходе встречи они обсудили ряд актуальных для Украины вопросов, в частности:

  • вступление Украины в Альянс;
  • дальнейшая реализация украинской формулы мира;
  • создание специального трибунала в отношении военных преступлений, совершенных Россией.
Фото: в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО (t.me/verkhovnaradaukrainy)

Напомним, в ноябре прошлого года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОПрезидент