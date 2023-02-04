Украину посетила президент Парламентской ассамблеи НАТО

Сегодня, 4 февраля, в Украину приехала президент Парламентской ассамблеи НАТО Жоэль Гаррио-Майлам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный совет Украины.
Во время приезда Гаррио-Майлам встретилась с первым вицеспикером Украины Александром Корниенко.
В ходе встречи они обсудили ряд актуальных для Украины вопросов, в частности:
Напомним, в ноябре прошлого года Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом.
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