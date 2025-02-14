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Україну завалить снігом, очікуються рекордні "мінуси". Прогноз на вихідні в Україні

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода 15-16 лютого в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні на вихідних, 15-16 лютого, очікується багато снігу. Також не обійдеться і без морозів, причому місцями навіть рекордних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укргідрометцентр".

Субота, 15 лютого

У суботу, 15 лютого, Україну засипле снігом. Він очікується по всій території країни. Місцями до снігу додасться дощ. Дощ разом зі снігом імовірний у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях і в Криму.

Найхолодніше вночі буде практично у всіх областях заходу, окрім Львівської та Тернопільської областей, максимально до -8, причому з переходом на Хмельницьку область.

Найтепліше вночі буде на сході та півдні. Максимально тепло в Херсонській області, як вдень, так і вночі в межах 0...+2 градусів. Вдень місцями також імовірний мороз.

Найхолодніше вдень буде, наприклад, у Чернігівській, Сумській, на Прикарпатті, до -6. Найтепліше вдень буде в Криму, у межах +4..+6 градусів.

Погода в Україні 15 лютого (meteo.gov.ua)

Неділя, 16 лютого

У неділю, 16 лютого, в Україні снігу стане менше. Сонце вийде в частині Миколаївської області, включно з усім півднем, південним сходом і власне східними областями, зокрема й Харківською областю.

Вночі мороз опуститься до рекордних -12 градусів, у Сумській, Харківській та Чернівецькій областях. Також у частині регіонів очікуються -11, -10 градусів, зокрема в Києві. Найтепліше вночі буде на півдні, в Одеській області, до -7.

Удень потеплішає, але "плюсів" чекати не доводиться навіть у Криму. Хоча саме на півдні, в Одеській області вдень буде найтепліше, в межах -1...+1 градусів. У Києві буде невеликий сніг, вночі до -11, вдень до -6.

Погода в Україні 16 лютого (meteo.gov.ua)

Відключення світла в Україні через морози

Українська енергосистема продовжує потерпати від російських атак. До того ж цього тижня, з огляду на прогноз, очікуються доволі сильні за мірками нинішньої зими морози, через що можуть збільшитися ризики повернення до графіків вимкнення світла.

За словами фахівців, серйозно загрозу відключень світла в Україні можна було б обговорювати, якби морози -10 трималися б протягом кількох тижнів. Оскільки в такому разі через зростання споживання енергосистема могла б зазнати перевантаження на тлі браку резервів для балансування мережі.

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