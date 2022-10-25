Україну запросили на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО

Україну запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО, який наприкінці листопада відбудеться у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Аgerpres .

Повідомляється, що окрім України запрошені також Молдова, Грузія, Фінляндія, Швеція та Боснія та Герцеговина, які не є учасниками Північноатлантичного альянсу. Саміт пройде 29 та 30 листопада у Бухаресті.

Зустріч включатиме чотири сесії, пов'язані з реалізацією рішень, ухвалених на саміті НАТО в Мадриді. Вони будуть присвячені таким темам, як війна в Україні та енергетична безпека.

Румунія вперше візьме зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. До цього на вищому рівні тут проходив лише саміт 2008 року, на якому вперше було заявлено про євроатлантичне майбутнє України, але без будь-якої конкретики.