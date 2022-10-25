UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україну запросили на саміт міністрів закордонних справ країн НАТО

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україну запросили взяти участь у саміті міністрів закордонних справ країн-учасниць НАТО, який наприкінці листопада відбудеться у Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Аgerpres .

Повідомляється, що окрім України запрошені також Молдова, Грузія, Фінляндія, Швеція та Боснія та Герцеговина, які не є учасниками Північноатлантичного альянсу. Саміт пройде 29 та 30 листопада у Бухаресті.

Зустріч включатиме чотири сесії, пов'язані з реалізацією рішень, ухвалених на саміті НАТО в Мадриді. Вони будуть присвячені таким темам, як війна в Україні та енергетична безпека.

Румунія вперше візьме зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. До цього на вищому рівні тут проходив лише саміт 2008 року, на якому вперше було заявлено про євроатлантичне майбутнє України, але без будь-якої конкретики.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс має збільшити допомогу Україні, щоб її армія змогла воювати всю зиму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО