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Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Аgerpres.

Сообщается, что помимо Украины приглашены также Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина, которые не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.

Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам как война в Украине и энергетическая безопасность.

Румыния впервые примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. До этого на более высоком уровне здесь проходил лишь саммит 2008 года, на котором впервые было заявлены о евроатлантическом будущем Украины, но без какой-либо конкретики.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен увеличить помощь Украине, чтобы ее армия смогла воевать всю зиму.

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