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В Україну йдуть нічні морози та штормовий вітер: прогноз синоптика на 5 листопада

11:18 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: в Україну йдуть нічні морози (колаж РБК-Україна)

У четвер в Україні очікується вітряна та холодна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, проте сильні пориви вітру та нічний мороз змусять українців одягатися тепліше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Вітер, мороз та опади по країні

За словами синоптика, головною особливістю дня стане сильний, місцями штормовий вітер.

Вітер: очікуються некомфортні пориви до 10-14 м/с, а часом і штормові пориви від 15 м/с і більше.

Температура вночі: на зміну заморозкам прийде невеликий мороз. Термометри покажуть від 0 до -3, а на сході та півдні утримається +1...+4.

Температура вдень: впродовж дня плюсова, але невисока - у межах +4...+8.

Опади: завдяки полю високого атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Невеликий дощ можливий лише на Чернігівщині та Сумщині.

"Ви зрозуміли - перші шапки та шалики обов’язково!", - зауважила Наталка Діденко.

Погода у Києві

У столиці завтра опадів не очікується, проте утримуватиметься рвучкий і штормовий вітер.

Нічна температура повітря в Києві коливатиметься близько 0 градусів, місцями можливий невеликий мінус.

Також синоптик звернулася до автовласників із закликом не зволікати та якнайшвидше замінити літню гуму на зимову.

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