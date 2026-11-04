В Україну йдуть нічні морози та штормовий вітер: прогноз синоптика на 5 листопада

У четвер в Україні очікується вітряна та холодна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, проте сильні пориви вітру та нічний мороз змусять українців одягатися тепліше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За словами синоптика, головною особливістю дня стане сильний, місцями штормовий вітер.
Вітер: очікуються некомфортні пориви до 10-14 м/с, а часом і штормові пориви від 15 м/с і більше.
Температура вночі: на зміну заморозкам прийде невеликий мороз. Термометри покажуть від 0 до -3, а на сході та півдні утримається +1...+4.
Температура вдень: впродовж дня плюсова, але невисока - у межах +4...+8.
Опади: завдяки полю високого атмосферного тиску істотних опадів не передбачається. Невеликий дощ можливий лише на Чернігівщині та Сумщині.
"Ви зрозуміли - перші шапки та шалики обов’язково!", - зауважила Наталка Діденко.
У столиці завтра опадів не очікується, проте утримуватиметься рвучкий і штормовий вітер.
Нічна температура повітря в Києві коливатиметься близько 0 градусів, місцями можливий невеликий мінус.
Також синоптик звернулася до автовласників із закликом не зволікати та якнайшвидше замінити літню гуму на зимову.
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