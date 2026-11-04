В Украину идут ночные морозы и штормовой ветер: прогноз синоптика на 5 ноября

Ветер, мороз и осадки по стране

По словам синоптика, главной особенностью дня станет сильный местами штормовой ветер.

Ветер: ожидаются некомфортные порывы до 10-14 м/с, а подчас и штормовые порывы от 15 м/с и более.

Температура ночью: на смену заморозкам придет небольшой мороз. Термометры покажут от 0 до -3, а на востоке и юге удержится +1…+4.

Температура днем: в течение дня плюсовая, но невысокая - в пределах +4...+8.

Осадки: благодаря полю высокого атмосферного давления существенных осадков не предвидится. Небольшой дождь возможен только в Черниговской и Сумской областях.

"Вы поняли - первые шапки и шарфы обязательно!", - отметила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице завтра осадков не ожидается, однако будет держаться порывистый и штормовой ветер.

Ночная температура воздуха в Киеве будет колебаться около 0 градусов, местами возможен небольшой минус.

Также синоптик обратилась к автовладельцам с призывом не медлить и как можно быстрее заменить летнюю резину на зимнюю.