В Україну йде значне похолодання, проте ненадовго: прогноз погоди на завтра

У західних, північних та центральних областях країни синоптики прогнозують мокрий сніг. На півдні та сході України день пройде без істотних опадів, але при цьому температурний фон залишатиметься низьким: навіть удень повітря не прогріється вище +1...+4 градусів.

Вітер очікується північно-західний, помірної сили, однак на заході України можуть спостерігатися сильні пориви, що посилюватиме відчуття прохолоди.

Температура повітря вночі коливатиметься близько нуля, вдень - від +1 до +4 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15 листопада прогнозується мокрий сніг із температурами близько нуля вночі та +2 вдень.

Коли чекати потепління

На вихідних, за даними синоптика, слід очікувати на потепління. Уже в суботу, 16 листопада, температура підніметься до +4...+7 градусів, а в неділю, 17 листопада, стане ще тепліше - повітря прогріється до +6...+12 градусів.

При цьому у Києві потепліє до +10 градусів.