В Україну йде різке похолодання та дощі: синоптики попередили про зміну погоди 14 жовтня

В Україні минулої ночі прогнозувалось похолодання. Температура повітря коливалась від +2 до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Сьогодні вдень очікується від +6 до +10 градусів, у центральних і східних областях - від +8 до +12 градусів, а на півдні - до +16 градусів.

У більшості регіонів пройдуть невеликі дощі, лише південна частина країни залишиться без опадів. На півночі можливі помірні дощі.

У Києві 14 жовтня буде хмарно з невеликим дощем, вночі від +2 до +4 градусів, вдень - близько +8 градусів.

