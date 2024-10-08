В Україну йде різке похолодання: синоптик назвала дату

Синоптик на завтра прогнозує температуру від +18 до +23 градусів по всій країні, а на півдні місцями повітря прогріється до +25 градусів. На Сумщині та Харківщині буде дещо прохолодніше - близько +17+19 градусів.

Такі комфортні умови триватимуть і 10 жовтня. У Києві 9 жовтня також очікується тепла погода - до +20 градусів і сонячне небо.

Похолодання в Україні

Проте осіння ідилія триватиме не довго. Вже у суботу, 12 жовтня, у Києві різко похолоднішає і очікуються сильні дощі. Похолодання охопить не лише Київ, але й південні та східні регіони України вже з неділі.