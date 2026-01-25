В Україну йде потепління зі штормовим вітром: синоптик попередила про зміну погоди

Найближчої ночі в Україні ще утримається мороз, особливо на сході та північному сході, однак уже з понеділка, 26 січня, температура повітря почне підвищуватися.
Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У ніч проти 26 січня на сході та північному сході України очікується до -14 градусів, а на крайньому сході місцями мороз посилиться до -16 градусів.
У більшості областей температура становитиме від -3 до -8 градусів.
На заході та півдні країни ніч буде значно м’якшою - близько нуля або з невеликими "плюсами", винятком стане лише Запорізька область, де холод затримається довше.
Упродовж дня понеділка, 26 січня, в Україні відчутно потеплішає.
Сніг та мокрий сніг прогнозуються:
На заході та сході істотних опадів не передбачається.
Особливістю понеділка стане сильний південно-східний вітер, місцями зі штормовими поривами. Синоптики закликають громадян бути обережними, адже вітер суттєво знижуватиме температуру комфорту.
У столиці також відбудеться зміна повітряних мас. У ніч на 26 січня температура знизиться до -10 градусів, удень очікується від -2 до -4 градусів.
Будe хмарно, можливий невеликий мокрий сніг або навіть льодяний дощ. Сильний вітер зробить погоду більш дискомфортною - киянам радять тепліше вдягатися.
За словами Наталки Діденко, весь наступний тиждень в Україні буде теплим і вологим. Водночас наприкінці місяця можливі зміни.
За попередніми прогнозами, 31 січня - 1 лютого в Україні знову ймовірне відчутне похолодання.
