В Україну йде потепління. Синоптики дали прогноз до кінця тижня

Четвер, 30 березня

Сьогодні в більшості території України опадів не очікується. При цьому сніг з дощем все ж накриє чотири регіони - Донецьку, Луганську, Харківську та Запорізьку області. Температура повітря днем максимально підніметься до +12 градусів (у Чернівецькій області). Найхолодніше буде навіть вдень в тих областях, де очікуються опади.

П`ятниця, 31 березня

У п'ятницю сніг з дощем, місцями невеликий дощ пройде в усіх регіонах України. При цьому найхолодніше знову ж таки буде в Донецькій та Луганській областях, де очікується саме сніг з дощем. В інших регіонах попри опади температура повітря підніметься вдень до +10 градусів, а десь навіть до +13.

Субота, 1 квітня

У перший день квітня буде дощова погода. При цьому снігу вже чекати не доводиться, подекуди опади будуть зовсім невеликими. Похолодання почне відступати і на термометрах в непоодиноких випадках з'явиться позначка +14 градусів. Відчутно холодніше буде на сході України. Тут максимальна температура повітря підніметься до +10 градусів.

Неділя, 2 квітня

В останній день тижня буде вже тепліше, але дощі нікуди не підуть, місцями буде проглядати сонце. Максимально температура днем підніметься до рекордних +14 градусів. У східних областях також потеплішає.