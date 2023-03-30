В Украину идет потепление. Синоптики дали прогноз до конца недели

Четверг, 30 марта

Сегодня в большинстве территории Украины осадков не ожидается. При этом снег с дождем все же накроет четыре региона - Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Запорожскую области. Температура воздуха днем максимально поднимется до +12 градусов (в Черновицкой области). Холоднее всего будет даже днем в тех областях, где ожидаются осадки.

Пятница, 31 марта

В пятницу снег с дождем, местами небольшой дождь, пройдет во всех регионах Украины. При этом холоднее всего опять же будет в Донецкой и Луганской областях, где ожидается снег с дождем. В других регионах, несмотря на осадки, температура воздуха поднимется днем до +10 градусов, а где-то даже до +13 градусов.

Суббота, 1 апреля

В первый день апреля будет все также дождливо. При этом снега уже ждать не приходится, местами осадки будут совсем небольшими. Похолодание начнет отступать и на термометрах в неединичных случаях появится отметка в +14 градусов. Ощутимо холоднее будет на востоке Украины. Здесь максимально температура воздуха поднимется до +10 градусов.

Воскресенье, 2 апреля

В последний день недели будет уже теплее, но дожди никуда не уйдут, местами будет просматриваться солнце. Максимально температура днем поднимется до рекордных +14 градусов. В восточных областях тоже потеплеет.