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В Україну йде потепління: синоптики дали прогноз на найближчі п'ять днів

Фото: В Україну йде потепління, морози відійдуть уже з понеділка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з прогнозами синоптиків, з понеділка відступатимуть нічні морози та переважатимуть плюсові значення.

Але разом із відносно теплою повітряною масою на початку тижня надійдуть невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південного та південно-східного напрямку помірних швидкостей. У вівторок вітер дещо посилиться.

Температура повітря в суботу, неділю та понеділок, 14-16 січня, коливатиметься від -1 до +1 градуса. Лише у ніч на неділю температура опуститься до -4.

Вже з 17 січня температура повітря збільшиться до +1...+4. У середу, 18 числа - від 3 до 8 з позначкою "плюс".

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима. Надалі у країні очікується потепління.

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