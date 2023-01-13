В Україну йде потепління: синоптики дали прогноз на найближчі п'ять днів

В Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Згідно з прогнозами синоптиків, з понеділка відступатимуть нічні морози та переважатимуть плюсові значення.
Але разом із відносно теплою повітряною масою на початку тижня надійдуть невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом.
Вітер південного та південно-східного напрямку помірних швидкостей. У вівторок вітер дещо посилиться.
Температура повітря в суботу, неділю та понеділок, 14-16 січня, коливатиметься від -1 до +1 градуса. Лише у ніч на неділю температура опуститься до -4.
Вже з 17 січня температура повітря збільшиться до +1...+4. У середу, 18 числа - від 3 до 8 з позначкою "плюс".
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що до України повертається "європейська" зима. Надалі у країні очікується потепління.
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