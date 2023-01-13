В Украину идет потепление: синоптики дали прогноз на ближайшие пять дней

В Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы начнут отступать с понедельника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, с понедельника будут отступать ночные морозы и преобладать плюсовые значения.
Но вместе с относительно теплой воздушной массой в начале недели поступят небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом.
Ветер южного и юго-восточного направления умеренных скоростей. Во вторник ветер несколько усилится.
Температура воздуха в субботу, воскресенье и понедельник, 14-16 января, будет колебаться от -1 до +1 градуса. Лишь в ночь на воскресенье температура опустится до -4.
Уже с 17 января температура воздуха повысится до +1...+4. В среду, 18 числа, - от 3 до 8 с отметкой "плюс".
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину возвращается "европейская" зима. В дальнейшем в стране ожидается потепление.
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