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В Украину идет потепление: синоптики дали прогноз на ближайшие пять дней

Фото: В Украину идет потепление, морозы отойдут уже с понедельника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине в ближайшие пять суток, 13-18 января, прогнозируется постепенное повышение температуры. Морозы начнут отступать с понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, с понедельника будут отступать ночные морозы и преобладать плюсовые значения.

Но вместе с относительно теплой воздушной массой в начале недели поступят небольшие осадки в виде дождя, кое-где с мокрым снегом.

Ветер южного и юго-восточного направления умеренных скоростей. Во вторник ветер несколько усилится.

Температура воздуха в субботу, воскресенье и понедельник, 14-16 января, будет колебаться от -1 до +1 градуса. Лишь в ночь на воскресенье температура опустится до -4.

Уже с 17 января температура воздуха повысится до +1...+4. В среду, 18 числа, - от 3 до 8 с отметкой "плюс".

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину возвращается "европейская" зима. В дальнейшем в стране ожидается потепление.

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