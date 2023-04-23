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В Україну йде похолодання. Синоптик назвала дату та розповіла, скільки воно протримається

Фото: синоптик спрогнозувала похолодання в Україні та назвала дату (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На середину наступного тижня в Україні знову похолодає. Щоправда, зниження температури протримається недовго, вже наприкінці майбутньої семидневки знову буде тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На тижні в середу Україну перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодніше повітря.

"Лише в східній частині залишиться тепла погода, пройдуть дощі", - зазначила синоптик.

Водночас за даними Діденко, похолодання триватиме недовго і вже в кінці наступного тижня тепла погода відновиться.

Як повідомлялося, завтра, у понеділок, 24 квітня, в Україні буде тепло, до +19 градусів, але по-справжньому весняну погоду зіпсують дощі, які подекуди пройдуть упереміш із грозами.

Зазначимо, паводок в Україні підтопив будинки та угіддя в 9 областях. Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди.

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