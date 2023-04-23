Понеділок буде теплим, але є одне "але". Синоптик дала прогноз на завтра
Завтра, у понеділок, 24 квітня, в Україні буде тепло, до +19 градусів, але по-справжньому весняну погоду зіпсують дощі, які подекуди пройдуть упереміш із грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Понеділок в Україні буде теплим! Протягом дня +14...+19 градусів! Але 24 квітня передбачаються дощі - періодичні, від невеликих до помірних", - розповіла вона.
Крім того, за даними синоптика, вдень у понеділок, швидше, в другій половині дня, місцями можливі грози.
Погода у Києві
У Києві завтра без істотних опадів, буде тепло, до +18 градусів.
"Проте в другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою", - зазначила Діденко.
Як повідомлялось, українцям радять утриматись від походів на високогір'я через значну небезпеку сходження лавин 23-24 квітня.
Додамо, що рівень води у Дніпрі у районі Києва зменшується. Проте у деяких районах столиці залишаються підтоплення.
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