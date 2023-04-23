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Понеділок буде теплим, але є одне "але". Синоптик дала прогноз на завтра

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 13:57
Понеділок буде теплим, але є одне "але". Синоптик дала прогноз на завтра Фото6 синоптик розповіла про погоду в Україні 24 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, у понеділок, 24 квітня, в Україні буде тепло, до +19 градусів, але по-справжньому весняну погоду зіпсують дощі, які подекуди пройдуть упереміш із грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Понеділок в Україні буде теплим! Протягом дня +14...+19 градусів! Але 24 квітня передбачаються дощі - періодичні, від невеликих до помірних", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, вдень у понеділок, швидше, в другій половині дня, місцями можливі грози.

Погода у Києві

У Києві завтра без істотних опадів, буде тепло, до +18 градусів.

"Проте в другій половині дня понеділка є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою", - зазначила Діденко.

Як повідомлялось, українцям радять утриматись від походів на високогір'я через значну небезпеку сходження лавин 23-24 квітня.

Додамо, що рівень води у Дніпрі у районі Києва зменшується. Проте у деяких районах столиці залишаються підтоплення.

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