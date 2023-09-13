В Україну йде похолодання. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

"13 вересня в усій Україні ще - поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається", - розповіла вона.

Спека до +30

Так, температура повітря в середу буде найвищою у західній частині, там, за словами Діденко, "до спеки, +26....+30 градусів".

"На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20....+24 градуси. На решті території України протягом дня середи +23....+28 градусів", - констатувала синоптик.

У Києві 13 вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів.

Похолодання йде до України

Як попередила синоптик, 14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України.

"Так як фронт - холодний (наразі знаходиться над Західною Європою), то й впродовж 14-15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо", - констатувала Діденко.

Що стосується погоди в Києві, у столиці дощ пройде ввечері 14 вересня та вночі, вранці 15 вересня.

"Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", - каже Діденко.

Погода на вихідних

При цьому синоптик заспокоює - 16-17 вересня та надалі "погода вирівняється і нас знову чекають красиві сонячні елегантні дні".