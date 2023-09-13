В Україну йде похолодання. Синоптик дала прогноз погоди на сьогодні

В Україні, мабуть, бабине літо затримується і сьогодні місцями буде до +30 градусів. При цьому похолодає вже завтра-післязавтра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"13 вересня в усій Україні ще - поле високого атмосферного тиску, тому опадів завтра не передбачається", - розповіла вона.
Спека до +30
Так, температура повітря в середу буде найвищою у західній частині, там, за словами Діденко, "до спеки, +26....+30 градусів".
"На сході та північному сході буде найсвіжіше, +20....+24 градуси. На решті території України протягом дня середи +23....+28 градусів", - констатувала синоптик.
У Києві 13 вересня триватиме комфортна погода, без опадів та +27 градусів.
Як попередила синоптик, 14-15 вересня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який протягне дощі від заходу до сходу України.
"Так як фронт - холодний (наразі знаходиться над Західною Європою), то й впродовж 14-15 вересня очікується похолодання. Більше його відчують мешканці західних областей, де зараз справжнє літо", - констатувала Діденко.
Що стосується погоди в Києві, у столиці дощ пройде ввечері 14 вересня та вночі, вранці 15 вересня.
"Відповідно, похолоднішає. Із найближчих днів найхолоднішою в Києві буде п'ятниця", - каже Діденко.
При цьому синоптик заспокоює - 16-17 вересня та надалі "погода вирівняється і нас знову чекають красиві сонячні елегантні дні".
Як раніше розповідали синоптики, 13 вересня на більшій частині території України збережеться переважно суха погода без опадів із помітним підвищенням температури повітря вночі до +6…+11 градусів, удень у межах +22…+27. При цьому заморозки проявляться лише в третій декаді вересня.
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