В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

"13 сентября по всей Украине еще - поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается", - рассказала она.

Жара до +30

Так, температура воздуха в среду будет самой высокой в западной части, там, по словам Диденко, "до жары, +26...+30 градусов".

"На востоке и северо-востоке будет свежее, +20...+24 градуса. На остальной территории Украины в течение дня среды +23...+28 градусов", - констатировала синоптик.

В Киеве 13 сентября будет продолжаться комфортная погода, без осадков и +27 градусов.

Похолодание идет в Украину

Как предупредила синоптик, 14-15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада к востоку Украины.

"Так как фронт - холодный (на данный момент находится над Западной Европой), то и в течение 14-15 сентября ожидается похолодание. Больше его почувствуют жители западных областей, где сейчас настоящее лето", - констатировала Диденко.

Что касается погоды в Киеве, в столице дождь пройдет вечером 14 сентября и ночью утром 15 сентября.

"Соответственно, станет холоднее. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", - говорит Диденко.

Погода на выходных

При этом синоптик успокаивает – 16-17 сентября и в дальнейшем "погода выровняется и нас снова ждут красивые солнечные элегантные дни".