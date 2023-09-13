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В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз погоды на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на 13 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине, по всей видимости, бабье лето задерживается и сегодня местами будет до +30 градусов. При этом похолодает уже завтра-послезавтра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"13 сентября по всей Украине еще - поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков завтра не предполагается", - рассказала она.

Жара до +30

Так, температура воздуха в среду будет самой высокой в западной части, там, по словам Диденко, "до жары, +26...+30 градусов".

"На востоке и северо-востоке будет свежее, +20...+24 градуса. На остальной территории Украины в течение дня среды +23...+28 градусов", - констатировала синоптик.

В Киеве 13 сентября будет продолжаться комфортная погода, без осадков и +27 градусов.

Похолодание идет в Украину

Как предупредила синоптик, 14-15 сентября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который протянет дожди от запада к востоку Украины.

"Так как фронт - холодный (на данный момент находится над Западной Европой), то и в течение 14-15 сентября ожидается похолодание. Больше его почувствуют жители западных областей, где сейчас настоящее лето", - констатировала Диденко.

Что касается погоды в Киеве, в столице дождь пройдет вечером 14 сентября и ночью утром 15 сентября.

"Соответственно, станет холоднее. Из ближайших дней самой холодной в Киеве будет пятница", - говорит Диденко.

Погода на выходных

При этом синоптик успокаивает – 16-17 сентября и в дальнейшем "погода выровняется и нас снова ждут красивые солнечные элегантные дни".

Как ранее сообщали синоптики, 13 сентября на большей части территории Украины сохранится преимущественно сухая погода без осадков с заметным повышением температуры воздуха ночью до +6…+11 градусов, днем в пределах +22…+27. При этом заморозки проявятся только в третьей декаде сентября.

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