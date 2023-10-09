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В Україну йде похолодання: прогноз погоди на сьогоді

Фото: в Україну йде похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише декілька областей накриють дрібні опади. Проте сьогодні варто очікувати осіннього похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні невеликі дощі очікують на заході нашої країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря очікується:

  • на півночі: вдень +7 +10 градусів, вночі +3 +5;
  • на заході: вдень +7 +10 градусів, вночі +3 +5;
  • на сході: вдень +6 +12 градусів, вночі +3 +6;
  • у центрі: вдень +7 +13 градусів, вночі +3 +8;
  • на півдні: вдень +12 +15 градусів, вночі +5 +7.

Синоптики також попереджають про можливі нічні заморозки у деяких областях. Температура може опуститися до нуля.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Очікуються шквали до 17-22 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів. 

Теплий вересень

Наприкінці вересня у Києві було оновлено два температурних рекорди. Кліматична норма 30 вересня була перевищена майже на 8 градусів. Проте синоптики прогнозують, що скоро в Україну прийде осіння прохолода.

Крім того, вересень 2023 року став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

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