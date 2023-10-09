В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня небольшие дожди ожидают на западе нашей страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ожидается:

на севере: днем +7 +10 градусов, ночью +3 +5;

на западе: днем +7 +10 градусов, ночью +3 +5;

на востоке: днем +6 +12 градусов, ночью +3 +6;

в центре: днем +7 +13 градусов, ночью +3 +8;

на юге: днем +12 +15 градусов, ночью +5 +7.

Синоптики также предупреждают о возможных ночных заморозках в некоторых областях. Температура может опуститься до нуля.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ожидаются шквалы до 17-22 м/с.

Столбики термометров покажут днем +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.

Теплый сентябрь

В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что скоро в Украину придет осенняя прохлада.

Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.