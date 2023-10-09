В Украину идет похолодание: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 9 октября будет преимущественно без дождей, лишь несколько областей накроют мелкие осадки. Однако сегодня следует ожидать осеннего похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня небольшие дожди ожидают на западе нашей страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ожидается:
Синоптики также предупреждают о возможных ночных заморозках в некоторых областях. Температура может опуститься до нуля.
В столице сегодня переменная облачность, но без осадков. Ожидаются шквалы до 17-22 м/с.
Столбики термометров покажут днем +8 +10 градусов, а ночью +4 +6 градусов.
В конце сентября в Киеве было обновлено два температурных рекорда. Климатическая норма 30 сентября была превышена почти на 8 градусов. Однако синоптики прогнозируют, что скоро в Украину придет осенняя прохлада.
Кроме того, сентябрь 2023 стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.