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В Україну йде похолодання з дощами та снігом: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Завтра, 20 листопада, в Україні розпочнеться суттєва зміна погодних умов. Західні області першими відчують вплив циклону, який принесе сильні дощі.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Утім, у більшості регіонів країни ще збережеться тепла осіння погода: денна температура підніметься до +9…+15 градусів. Винятком стануть Закарпаття, Львівщина та Волинь, де повітря буде прохолоднішим — +6…+9 градусів.

Опади завтра малоймовірні в інших регіонах, окрім західної частини. Однак ситуація почне змінюватися вже 21 листопада: атмосферний фронт поступово рухатиметься територією України, приносячи дощі, які місцями переходитимуть у сніг. Разом із цим очікується похолодання та посилення вітру.

22 листопада холодна погода пошириться на всю країну. Синоптики прогнозують значне зниження температури, а також сильні пориви вітру. Наступного дня, 23 листопада, чергова хвиля опадів знову зачепить більшість регіонів України.

Погода у Києві

У столиці 20 листопада буде тепло - до +11 градусів, без істотних опадів. Проте з 21 листопада Київ відчує наближення негоди: очікується похолодання, дощі, періодичний мокрий сніг і сильний вітер.

За прогнозом синоптиків, у листопаді в Україні очікується зниження температури на 5-7 градусів. Попри це похолодання, зима, за попередніми прогнозами, може бути відносно м'якою і не надто суворою.

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