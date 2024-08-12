В Україну йде нова хвиля африканського тепла: чи очікувати знову 40 градусів

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби на територію України буде поширюватися прохолодне повітря з північного заходу, зі Скандинавії та Балтійського моря. "В полі підвищеного тиску опадів не очікуємо. Вночі прохолодно, температура 9-15 градусів, на півдні - 12-17 градусів, на узбережжі морів - до 20 градусів. Денна температура 20-26 градусів, на півдні до 29 градусів", - сказала Голеня.

Водночас у четвер, 15 серпня, потоки поміняються на західні та південно-західні, і в Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня воно пошириться на всю територію України, повідомила Голеня.

"Тому буде підвищення температури вночі до 13-19 градусів, на півдні до 22 градусів. Денна температура також з 15 серпня підвищиться у південних та більшості західних областей до 30-32 градусів. А 16-17 серпня на півдні та Закарпатті потеплішає до 35 градусів, на решті території - близько 30-33 градусів", - сказала синоптик.

За її словами, 18-22 серпня очікується сильна спека - температура на півдні, центрі та сході може піднятися до 35-37 градусів. "Водночас 40 градусів поки не очікуємо", - сказала Голеня.

Попередні розрахунки Укргідрометцентру свідчать, що суттєвого зниження температури до кінця серпня не очікується. Крім того, дані останніх 20 років свідчать, що досить тепла погода в Україні утримується до середини вересня.

"Осені поки що не видно", - сказала Голеня та додала, що заморозків на прогнозному горизонті не очікується.