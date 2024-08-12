В Украину идет новая волна африканского тепла: ожидать ли снова 40 градусов

По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток на территорию Украины будет распространяться прохладный воздух с северо-запада, со Скандинавии и Балтийского моря. "В поле повышенного давления осадков не ожидаем. Ночью прохладно, температура 9-15 градусов, на юге - 12-17 градусов, на побережье морей - до 20 градусов. Дневная температура 20-26 градусов, на юге до 29 градусов", - сказала Голеня.

В то же время, в четверг, 15 августа, потоки поменяются на западные и юго-западные, и в Украину с Балкан начнет заходить теплый воздух африканского происхождения. До 20 августа он распространится на всю территорию Украины, сообщила Голеня.

Поэтому будет повышение температуры ночью до 13-19 градусов, на юге до 22 градусов. Дневная температура также с 15 августа повысится в южных и большинстве западных областей до 30-32 градусов. А 16-17 августа на юге и Закарпатье потеплеет до 35 градусов, на остальной территории - около 30-33 градусов", - сказала синоптик.

По ее словам, 18-22 августа ожидается сильная жара - температура на юге, центре и востоке может подняться до 35-37 градусов. "В то же время 40 градусов пока не ожидаем", - сказала Голеня.

Предварительные расчеты Укргидрометцентра свидетельствуют, что существенного понижения температуры до конца августа не ожидается. Кроме того, данные последних 20 лет свидетельствуют о том, что достаточно теплая погода в Украине удерживается до середины сентября.

"Осень пока не видна", - сказала Голеня и добавила, что заморозков на прогнозном горизонте не ожидается.