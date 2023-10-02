В Україну йде хвиля похолодання: коли чекати на перші заморозки

Коли очікувати перших заморозків

За даними синоптика, є імовірність перших заморозків в Україні у ніч на 9 жовтня у північних, східних областях та в більшості центральних областях.

"Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!) у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних", - написала Діденко.

Погода на завтра

Також синоптик поділилася прогнозом і на завтра, зазначивши, що поки що все йде "за графіком".

Так, завтра, 3 жовтня, в Україні переважатиме суха, навіть сонячна, погода через антициклон Sonja. Буде досить тепло, протягом дня температура повітря в середньому становитиме +17 +23 градуси. Вночі холодніше, +6 +11 градусів.

У Києві у вівторок буде сухо, близько +20 градусів.

Якою очікувати погоду в Україні цього тижня

При цьому 4 жовтня на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі. Зокрема, у столиці в середу невеликий дощ.

5 жовтня буде переважно суха погода. Загалом 6, 7 та 8 жовтня чергові атмосферні фронти почнуть коливатися нашою територією (окрім південної частини), тому дощів побільшає.

"У п'ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою - у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9+13 градусів та ще й завіватиме рвучкий вітер. У ніч на понеділок, на 9 жовтня, у Києві є ймовірність заморозку", - зазначила Діденко.

Водночас синоптик прогнозує, що із 10 жовтня в Україну прийде чергова хвиля дуже теплої погоди.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, очікуються дощі на сході й північному сході України. Зокрема в західних областях подекуди туман.

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