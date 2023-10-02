На сході невеликі дощі, а на заході подекуди туман: погода на сьогодні
Сьогодні, 2 жовтня, очікуються дощі на сході й північному сході України. Зокрема в західних областях подекуди туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та північному сході країни місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +17 до +20 вдень;
- на півночі коливатиметься від +7 до +10 вночі й від +17 до +20 вдень;
- на півдні коливатиметься від +11 до +16 вночі й від +19 до +23 вдень;
- на сході коливатиметься від + 9 до +14 вночі й від +18 до +21 вдень.
Фото: погода на 2 жовтня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +6 - +11, вдень +16 - +21, а в Києві - вночі +8 - +10, вдень +17 - +19.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.