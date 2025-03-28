На Україну йде хвиля похолодання: чи будуть морози

Температура найближчими днями

Вона зазначає, що загалом в Україні збережеться весняна погода з помірними коливаннями температури. Вночі повітря прогріватиметься до 0…+7°C, на півдні - до +10°C. У денні години температура становитиме +11…+18°C.

За словами експерта УкрГМЦ, у понеділок, 31 березня, у західних областях денна температура знизиться до +8…+13°C. У вівторок, 1 квітня, поступове зниження температури охопить і північні області: там вдень очікується +7…+12°C.

У південних регіонах поки що буде тепліше: вночі стовпчики термометрів будуть на рівні +5…+11°C, а вдень температура коливатиметься від +14 °C до +19°C.

У більшості регіонів України у період із 3 до 7 квітня вночі температура повітря становитиме +3…+9°C. Удень повітря прогріватиметься до +14…+20°C.

Однак 4 квітня в північних та східних областях можливе зниження температури до +7…+13°C.

Атмосферні фронти та можливі опади

За прогнозом синоптика, у період з 4 по 5 квітня погода стане більш похмурою. В багатьох регіонах проходитимуть атмосферні фронти, через що можливі опади та зниження температури.

Вночі температура опуститься до 0…+6°C. Вдень у більшості регіонів прогнозується +5…+12°C.

Чи очікувати морозів

Наталія Птуха говорить, що морози наприкінці березня та на початку квітня не прогнозуються. Температура залишатиметься в межах плюсових значень. Хоча місцями можливе тимчасове похолодання, загалом погода поступово теплішатиме.

Вона також акцентує увагу на тому, що прогнози оновлюються щодня, тож ситуація може змінитися.