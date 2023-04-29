В Україну вирушила група з Нідерландів із розслідування військових злочинів

До групи входять експерти військової поліції Нідерландів та інших підрозділів Міністерства оборони. До завдань команди входить розслідування і збір доказів. Це робиться під егідою Міжнародного кримінального суду (МКС).

Це вже втретє, коли група фахівців вирушає в Україну. Уперше це сталося в травні минулого року. Вона повернулася після кількох тижнів розслідувань.

Вдруге це сталося наприкінці минулого року. У ці періоди було отримано докази. Вони були передані в МКС. Там буде вирішено, чи буде проводитися судове переслідування.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львова-Бєлова.

При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.

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