Україну у вихідні накриє циклон. Синоптик дала прогноз на весь уїкенд

Циклон буде крутитися та зміщуватися

Так, циклон з центром над півднем України, вихідними, як каже Діденко, буде "головним ньюсмейкером погоди" і впродовж суботи-неділі буде поступово зміщуватися на східні області.

"Циклон буде крутитися, вивертатися на схід, а потім на північ. Отже ще під його вплив потраплять і північні області України", - розповіла вона.

Де очікувати дощі на вихідних

Тому, за словами синоптика, короткочасні грозові дощі, подекуди навіть сильні зливи, шквали та град найбільш ймовірні у південній частині (окрім Одеської області), у східних областях, а також зачепить центр, окрім Вінницької області.

"І лише західна частина, Одеська та Вінницька опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1 та Yogi 2 (див. на карті, - ред), тому тут опадів не очікується. Отже, найближчими вихідними сухо та переважно сонячно буде на заході України, на Одещині та Вінниччині. А на решті нашої території - дощі та й періодичні опади", - додала синоптик.

Одеська та Вінницька області опиняться під впливом смуги високого атмосферного тиску Yogi 1 та Yogi 2 15-16 червня (t.me/PohodaNatalka)

Якими будуть денні температури в Україні

У денні години передбачається в більшості областей +20....+26 градусів, під час дощів, щоправда, очікується зниження температури, до +17....+19 градусів, у Луганській області +27...+30 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві 15-16 червня пройдуть періодичні дощі, місцями з грозами. Максимальна температура повітря вихідними буде невисокою, +20....+22 градуси, під час дощів зниження до +17...+20 градусів.

Погода з початку тижня в Україні

З понеділка, з 17 червня, температура повітря в Україні почне підвищуватись, повернеться спека. При цьому, середня місячна температура в червні 2024 прогнозується в межах 19-23 градусів, у гірських районах 16-19 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище норми.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, висока температура повітря очікується в липні та першій половині серпня, особливо на півдні та південному сході країни. У цих регіонах і центральних областях країни можливий і дефіцит опадів.