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Україну треба розглядати як першу лінію захисту енергобезпеки Європи, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергей Новиков

Україну треба розглядати як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи, враховуючи переваги країни у всіх галузях енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка під час CERAWeek в Х'юстоні.

Зокрема він разом із заступником держсекретаря США Джеффрі Пайєттом і директоркою Центру східноєвропейських досліджень Анжелою Стент говорив про те, як Європа може побудувати енергетичне майбутнє без впливу росії. 

"З перевагами у газі, ядерній енергетиці, та величезним потенціалом у відновлювальній енергетиці, настав час розглядати Україну як першу лінію оборони енергетичної безпеки Європи", - наголосив Тімченко. 

Раніше в інтерв’ю Bloomberg Тімченко заявив, що ДТЕК хоче своїм прикладом показати іноземним інвесторам, що в Україну можна інвестувати навіть в умовах війни.

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Максим Тимченко