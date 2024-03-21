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Украину следует рассматривать как первую линию защиты энергобезопасности Европы, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Украину следует рассматривать как первую линию обороны энергетической безопасности Европы, учитывая преимущества страны во всех отраслях энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко во время CERAWeek в Хьюстоне.

В частности, он вместе с заместителем госсекретаря США Джеффри Пайеттом и директором Центра восточноевропейских исследований Анжелой Стент говорил о том, как Европа может построить энергетическое будущее без влияния россии.

"С преимуществами в газе, ядерной энергетике, и огромным потенциалом в восстановительной энергетике, пора рассматривать Украину как первую линию обороны энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Тимченко.

Ранее в интервью Bloomberg Тимченко заявил, что ДТЭК хочет своим примером показать иностранным инвесторам, что в Украину можно инвестировать даже в условиях войны.

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Максим Тимченко