Украину следует рассматривать как первую линию защиты энергобезопасности Европы, - Тимченко

В частности, он вместе с заместителем госсекретаря США Джеффри Пайеттом и директором Центра восточноевропейских исследований Анжелой Стент говорил о том, как Европа может построить энергетическое будущее без влияния россии.

"С преимуществами в газе, ядерной энергетике, и огромным потенциалом в восстановительной энергетике, пора рассматривать Украину как первую линию обороны энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Тимченко.

Ранее в интервью Bloomberg Тимченко заявил, что ДТЭК хочет своим примером показать иностранным инвесторам, что в Украину можно инвестировать даже в условиях войны.