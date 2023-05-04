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В Україну з Румунії намагалися нелегально ввезти літак (фото)

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Україна, Четвер 04 травня 2023 10:33
В Україну з Румунії намагалися нелегально ввезти літак (фото) Фото: митники конфіскували нелегально ввезений літак Cessna (facebook.com/KYIVcustomsUA)
Автор: Наталія Юрченко

В Україну з території Румунії намагалися нелегально ввезти майже цілий літак Cessna. Митники конфіскували повітряне судно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську митницю.

Згідно з документами, з Румунії вантажним транспортом відправили частини літака Cessna, що був у використанні, а саме фюзеляж і крила вартістю 9 тисяч євро. Проте під час огляду вантажу митники виявили, що товар є літаком, але у частково розібраному стані.

Крім фюзеляжу і крил, в Україну відправили багато інших частин літака: вертикальний і горизонтальний стабілізатори з кермом напряму та висоти, крісла, обшивка, двері, шасі, бортове обладнання (прилади), обтічники, частини вихлопної системи двигуна тощо.

"Тобто по суті вантаж являє собою літак Cessna модель 182M, без двигуна та окремого бортового устаткування", - зазначають митники.

За даним фактом складений протокол про порушення правил за ст. 472 Митного кодексу України. Літак вилучили до ухвалення рішення судом.

Фото: митники конфіскували нелегально ввезений літак Cessna (facebook.com/KYIVcustomsUA)

Нагадаємо, у жовтні минулого року на Одеській митниці виявили нелегально ввезений вертоліт Мі-2.

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Державна митна служба
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