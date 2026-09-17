Україну розігріє до +25: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ
В Україні сьогодні, 17 вересня, очікується комфортна тепла погода. У деяких регіонах можливий невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні у більшості областей спокійну без опадів погоду зумовлюватиме поле підвищеного атмосферного тиску, лише у Львівській, Волинській та Рівненській областях вдень холодний атмосферний фронт із Західної Європи спричинить невеликі дощі.
Загалом сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень в Україні 20-25°.
Фото: якою буде погода в Україні 17 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 20-25°,у Києві 23-25°.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.
Також в Укргідрометцентрі пояснили, як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти й чому домашній термометр може "брехати".