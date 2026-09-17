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Украину разогреет до +25: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

07:00 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Украину разогреет до +25: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 сентября (Getty Images)
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В Украине 17 сентября ожидается комфортная теплая погода. В некоторых регионах возможен дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в большинстве областей спокойную без осадков погоду будет обуславливать поле повышенного атмосферного давления, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях днем холодный атмосферный фронт из Западной Европы повлечет за собой небольшие дожди.

В целом, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 20-25°.

Украину разогреет до +25: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

Фото: какой будет погода в Украине 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 23-25 °.

Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.

Также в Укргидрометцентре объяснили, как точно измеряют температуру воздуха специалисты и почему домашний термометр может "врать".

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