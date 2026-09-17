Украину разогреет до +25: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя
В Украине 17 сентября ожидается комфортная теплая погода. В некоторых регионах возможен дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в большинстве областей спокойную без осадков погоду будет обуславливать поле повышенного атмосферного давления, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях днем холодный атмосферный фронт из Западной Европы повлечет за собой небольшие дожди.
В целом, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем 20-25°.
Фото: какой будет погода в Украине 17 сентября (инфографика РБК-Украина)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 23-25 °.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
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