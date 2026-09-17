Украину разогреет до +25: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

В Украине 17 сентября ожидается комфортная теплая погода. В некоторых регионах возможен дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Сегодня в большинстве областей спокойную без осадков погоду будет обуславливать поле повышенного атмосферного давления, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях днем холодный атмосферный фронт из Западной Европы повлечет за собой небольшие дожди.

В целом, сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 20-25°.

Фото: какой будет погода в Украине 17 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 20-25 °, в Киеве 23-25 °.