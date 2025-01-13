Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі

Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 осіб.

За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:

Німеччина - 1,235 млн осіб,

Польща - 985,1 тисяч,

Чехія - 380,4 тисяч,

Велика Британія - 253,5 тисяч,

Іспанія - 217,0 тисяч,

Італія - 171,5 тисяч,

Франція - 64,6 тисяч.

На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та груднем 2024 року (3 416 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:

віком 18-59 років - 36% жінок, 17% чоловіків;

найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (31% та 14% відповідно);

до виїзду з України - 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування - 44%;

до виїзду з України - 5% безробітних, безробітні в країні перебування - 15%.

Міграція у 2023-2024 роках

Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.

У першому півріччі 2024 року кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб. Кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тисяч, зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.