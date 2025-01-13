Україну за рік залишили майже 400 тисяч людей: які країни Європи найбільш привабливі

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України. З них 6,254 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України Мінекономіки.
Таким чином, за неповний рік кількість біженців зросла на 370 осіб.
За даними ООН, найбільше українців в таких країнах:
На основі опитування Агентством ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та груднем 2024 року (3 416 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів - 44 роки) була отримана така інформація щодо опитуваних мігрантів:
Нагадаємо, протягом 2023 року кількість біженців з України збільшилась приблизно на 200 тисяч осіб.
У першому півріччі 2024 року кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. - до 6,58 млн осіб. Кількість українських мігрантів упродовж ІІІ кварталу зросла майже на 200 тисяч, зростання тривало й на початку IV кварталу - до майже 6,8 млн осіб станом на середину жовтня 2024 року.
Як зазначили в НБУ, тривала війна та значний дефіцит електроенергії зумовлюватимуть продовження зовнішньої міграції. НБУ очікував, що Україну у 2024 році залишать 500 тисяч осіб.