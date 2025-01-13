Украину за год покинули почти 400 тысяч человек: какие страны Европы наиболее привлекательны

Таким образом, за неполный год количество беженцев выросло на 370 человек.

По данным ООН, больше всего украинцев в таких странах:

Германия - 1,235 млн человек,

Польша - 985,1 тысяч,

Чехия - 380,4 тысяч,

Великобритания - 253,5 тысяч,

Испания - 217,0 тысяч,

Италия - 171,5 тысяч,

Франция - 64,6 тысяч.

На основе опроса Агентством ООН по делам беженцев в отдельных странах Европы в период между октябрем 2024 года и декабрем 2024 года (3 416 интервью, 99% респондентов граждане Украины, среди них 78% женщин, средний возраст респондентов - 44 года) была получена следующая информация по опрашиваемым мигрантам:

в возрасте 18-59 лет - 36% женщин, 17% мужчин;

наибольшее количество выехало в I и II кварталах 2022 года (31% и 14% соответственно);

до выезда из Украины - 52% трудоустроенных, трудоустроены в стране пребывания - 44%;

до выезда из Украины - 5% безработных, безработные в стране пребывания - 15%.

Миграция в 2023-2024 годах

Напомним, в течение 2023 года количество беженцев из Украины увеличилось примерно на 200 тысяч человек.

В первом полугодии 2024 года количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тысяч - до 6,58 млн человек. Количество украинских мигрантов в течение ІІІ квартала выросло почти на 200 тысяч, рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн человек по состоянию на середину октября 2024 года.