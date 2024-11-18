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В Україну прийшло потепління, проте ненадовго: прогноз погоди на завтра

Понеділок 18 листопада 2024 11:57
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В Україну прийшло потепління, проте ненадовго: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 19 листопада, на території України очікується тепла та спокійна погода без опадів. Проте з середи прогнозується різка зміна погоди.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

Завтра денна температура становитиме +4...+7 градусів, на півдні підніметься до +7...+12, а в Криму досягне +14 градусів.

20 листопада погода стане ще теплішою: на більшій частині країни температура сягне +8...+15 градусів. Водночас на заході України очікуються перші опади, а у західних і північно-східних регіонах температури будуть трохи нижчими - близько +7...+9 градусів.

Проте вже з 21 листопада Україну накриють атмосферні фронти, що принесуть складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг, налипання снігу, сильний вітер та зниження температури.

Погода у Києві

У 19 листопада також буде тепло та сухо, з максимальною температурою до +7 градусів.

Наступного дня, 20 листопада, повітря прогріється до +11 градусів. Однак із 21 листопада погода в столиці різко погіршиться: дощ змінюватиметься снігом, очікується налипання мокрого снігу, штормовий вітер і зниження температури.

Раніше синоптики повідомляли, що наприкінці осені, зокрема в листопаді 2024 року, в Україні очікується зниження температури на 5-7 градусів. Попри це похолодання, зима, за попередніми прогнозами, може бути відносно м'якою і не надто суворою.

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