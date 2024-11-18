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В Украину пришло потепление, но ненадолго: прогноз погоды на завтра

Понедельник 18 ноября 2024 11:57
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В Украину пришло потепление, но ненадолго: прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 19 ноября, на территории Украины ожидается теплая и спокойная погода без осадков. Однако со среды прогнозируется резкое изменение погоды.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Facebook.

Завтра дневная температура составит +4...+7 градусов, на юге поднимется до +7...+12, а в Крыму достигнет +14 градусов.

20 ноября погода станет еще теплее: на большей части страны температура достигнет +8...+15 градусов. В то же время на западе Украины ожидаются первые осадки, а в западных и северо-восточных регионах температуры будут немного ниже - около +7...+9 градусов.

Однако уже с 21 ноября Украину накроют атмосферные фронты, которые принесут сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, налипание снега, сильный ветер и снижение температуры.

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В 19 ноября также будет тепло и сухо, с максимальной температурой до +7 градусов.

На следующий день, 20 ноября, воздух прогреется до +11 градусов. Однако с 21 ноября погода в столице резко ухудшится: дождь будет сменяться снегом, ожидается налипание мокрого снега, штормовой ветер и снижение температуры.

Ранее синоптики сообщали, что в конце осени, в частности, в ноябре 2024 года, в Украине ожидается снижение температуры на 5-7 градусов. Несмотря на это похолодание, зима, по предварительным прогнозам, может быть относительно мягкой и не слишком суровой.

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