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В Україну прийшло потепління: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьгогодні пригріє до +28 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 21 жовтня, буде майже без дощів.У більшості областей тепло, а в деяких регіонах пригріє до +28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вранці на півночі та сході можливі невеликі дощі. На решті території нашої країни буде сухо.

Вітер переважно південно-західний та східний зі швидкістю 7-12 м/с. На Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах шквали 20-25 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей +23 +28 градусів. На півночі та сході вдень +17 +22, а деяких районах стовпчики термометрів покажуть лише +6 +11 градусів.

Вночі температура повітря опуститься до +8 +13, а на заході та півдні до + 14 +18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність, але вдень без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть +17 +19 градусів, а вночі +11 +13.

Осінь в Україні

В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозках.

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.

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