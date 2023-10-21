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В Украину пришло потепление: прогноз погоды на сегодня

Фото: в Украине сегодня пригреет до +28 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 21 октября, будет почти без дождей. В большинстве областей тепло, а в некоторых регионах пригреет до +28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня утром на севере и востоке возможны небольшие дожди. На остальной территории нашей страны будет сухо.

Ветер преимущественно юго-западный и восточный со скоростью 7-12 м/с. На Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах шквалы 20-25 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей +23 +28 градусов. На севере и востоке днем +17 +22, а в некоторых районах столбики термометров покажут лишь +6 +11 градусов.

Ночью температура воздуха опустится до +8 +13, а на западе и юге до +14 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, но днем без осадков. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут +17 +19 градусов, а ночью +11 +13.

Осень в Украине

В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последнюю неделю столбики термометров показывают от +5 до +19 градусов днем, а ночью в некоторых областях заморозках.

В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.

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