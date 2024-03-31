В Україну прийшло потепління: де сьогодні очікувати гарної погоди

Погода в Україні сьогодні, 31 березня, буде теплою. Синоптики зазначають, що прийшло потепління, тому місцями пригріє до +26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, в Україні сьогодні буде сонячно, опадів не очікується.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у західних областях можливі місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть сьогодні вдень від +18 до +23 градусів, а на заході буде місцями до +26. Вночі температура упаде до +6 +11, на лівобережній частині - до +3 +8 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж буде сонячно та сухо. Вітер південний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде у районі +21 +23 градусів, а вночі опуститься до +8 +10 градусів.