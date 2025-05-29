В Україну прийшло метеорологічне літо, але не скрізь: список областей (карта)

Погода в найближчі дні в Україні

Дощ в Україні в найближчі дні не зміниться. Опади ймовірні і на початку червня.

При цьому літо в Україні прогнозується теплим, з періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градуси вище кліматичної норми.

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