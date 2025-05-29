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В Україну прийшло метеорологічне літо, але не скрізь: список областей (карта)

Фото: в частину України прийшло метеорологічне літо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Починаючи з 21 травня в частину регіонів України прийшло метеорологічне літо. Водночас перехід з весни на літо фіксується не у всіх регіонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Так, станом на 28 травня середньодобова температура повітря у багатьох регіонах вже кілька днів поспіль стабільно перейшла позначку +15 °C.

"Саме ця межа вказує на початок метеорологічного літа", - кажуть синоптики.

На карті видно, що в більшості регіонів України вже спостерігається цей перехід. Водночас у деяких західних областях метеорологічне літо ще не настало.

Де в Україні вже наступило метеоролічне літо (facebook.com/UkrHMC)

Погода в найближчі дні в Україні

Дощ в Україні в найближчі дні не зміниться. Опади ймовірні і на початку червня.

При цьому літо в Україні прогнозується теплим, з періодами спеки. Середньомісячні температури, за прогнозами, будуть на 1,5-2,5 градуси вище кліматичної норми.

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