UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україну прийшло бабине літо. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 6 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні завтра прогнозують суху та теплу погоду, яка притаманна так званому "бабиному літу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Завтра скрізь в Україні без опадів, температура повітря +20...+27°. Бабине літо", - розповіла вона.

Як уточнили в "Укргідрометцентрі", температура вночі буде триматись на рівні 9-14°, вдень 22-27°, а на півдні - тепліше.

"У південній частині вночі +14-19°, вдень +25-30°", - додали синоптики.

Опадів також не передбачається, хоча без мінливої хмарності не обійдеться. 

Що стосується Києва, то за даними Діденко, в столиці буде сухо, сонячно, +24°

Погода у вересні 2023 в Україні

Як розповіли синоптики у вересні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах 15-19 градусів тепла, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму. При цьому похолодання варто чекати не раніше другої половини вересня.

Нагадаємо, раніше Діденко розповідала, що бабине літо в Україні триватиме до 10 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві