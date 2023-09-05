В Украину пришло бабье лето. Синоптики дали прогноз на завтра

"Завтра везде в Украине без осадков, температура воздуха +20...+27°. Бабье лето", - рассказала она.

Как уточнили в "Укргидрометцентре", температура ночью будет держаться на уровне +9-14°, днем +22-27°, а на юге - теплее.

"В южной части ночью +14-19°, днем +25-30°", - добавили синоптики.

Осадков также не предполагается, хотя без переменной облачности не обойдется.

Что касается Киева, то по данным Диденко, в столице будет сухо, солнечно, +24°.

Погода в сентябре 2023 в Украине

Как рассказали синоптики в сентябре 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы. При этом, похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

Напомним, ранее Диденко рассказывала, что бабье лето в Украине продлится до 10 сентября.