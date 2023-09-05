В Украину пришло бабье лето. Синоптики дали прогноз на завтра

В Украине завтра прогнозируют сухую и теплую погоду, присущую так называемому "бабьему лету".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Завтра везде в Украине без осадков, температура воздуха +20...+27°. Бабье лето", - рассказала она.
Как уточнили в "Укргидрометцентре", температура ночью будет держаться на уровне +9-14°, днем +22-27°, а на юге - теплее.
"В южной части ночью +14-19°, днем +25-30°", - добавили синоптики.
Осадков также не предполагается, хотя без переменной облачности не обойдется.
Что касается Киева, то по данным Диденко, в столице будет сухо, солнечно, +24°.
Погода в сентябре 2023 в Украине
Как рассказали синоптики в сентябре 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы. При этом, похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.
Напомним, ранее Диденко рассказывала, что бабье лето в Украине продлится до 10 сентября.
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