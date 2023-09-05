RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину пришло бабье лето. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз в Украине на 6 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине завтра прогнозируют сухую и теплую погоду, присущую так называемому "бабьему лету".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Завтра везде в Украине без осадков, температура воздуха +20...+27°. Бабье лето", - рассказала она.

Как уточнили в "Укргидрометцентре", температура ночью будет держаться на уровне +9-14°, днем +22-27°, а на юге - теплее.

"В южной части ночью +14-19°, днем +25-30°", - добавили синоптики.

Осадков также не предполагается, хотя без переменной облачности не обойдется.

Что касается Киева, то по данным Диденко, в столице будет сухо, солнечно, +24°.

Погода в сентябре 2023 в Украине

Как рассказали синоптики в сентябре 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 15-19 градусов тепла, в Карпатах 12-13 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы. При этом, похолодание стоит ждать не ранее второй половины сентября.

Напомним, ранее Диденко рассказывала, что бабье лето в Украине продлится до 10 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве